Невкусный обед стал причиной кровавого конфликта в общежитии

0

Нескучный вечер закончился для девушек общением с правоохранителями. Студентки живут в Бендерах, в общежитии, в одной комнате. Кулинарят по графику.

Накануне одной из них не понравился обед, приготовленный соседкой. Мгновенье – и тарелка с мясным блюдом оказалась на полу. Повар возмутилась. Стали ссориться. Тогда “подруга”, желая, чтобы последнее слово осталось за ней, схватила нож и полоснула себя по руке.

На крики сбежался весь этаж. Подошла и вахтёрша. Увидев кровь, женщина вызвала “скорую”. Медики, оказав помощь, сообщили правоохранителям.

По словам приятельниц, обе соседки слишком хара‌ктерные. Нередко конфликтуют. На этот раз до крови.

Штрафы “подружкам” не выписали, пока проводят проверку. А вот общежития скандалисткам, возможно, придётся лишиться.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.