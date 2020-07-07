Невероятные приключения депутата-перебежчика

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О том, что случается, когда и денег хочется, и предать нельзя

30 июня Ш. Гацкан объявил о выходе из парламентской фракции ПСРМ и присоединении к группе Pro Moldova. На своей странице в Фейсбуке он написал, что у партии был уникальный шанс решить проблемы населения и вытащить страну из кризиса, но этого не произошло из-за политических дрязг, управленческих ошибок и непрофессионализма.

Гром среди ясного неба

Гацкан ошарашил честно`й народ текстом, в котором было всё, что хочешь, кроме правды.

Судите сами: «К сожалению, за эти несколько месяцев, что являюсь депутатом парламентского большинства, в разгар пандемии и беспрецедентного кризиса в медицинской системе, констатирую полное отсутствие прогресса и эффективных мер для спасения системы здравоохранения и сожалею, что голоса многих настоящих специалистов остаются не услышанными», – написал Гацкан.

Мы в шоке. За всё время карантина и после него Гацкан ни разу не высказался на заседаниях фракции ПСРМ, парламентских комиссий, трибуне парламента о мерах по борьбе с COVID-19. Наоборот, на его личной страничке в Фейсбуке все последние четыре месяца одна похвала и лесть в адрес президента, спикера и премьера в придачу.

Дальше текст Гацкана скатывается в откровенный маразм. Вдумайтесь в смысл: «Я впечатлён смелостью, самоотверженностью и силой, с которой новая политическая партия Pro Moldova борется за интересы граждан и страны, а их последние действия и инициативы, особенно в социальной сфере, представляют меня в полной мере. Я заявляю, что ухожу из парламентской фракции ПСРМ и присоединяюсь к парламентской группе Pro Moldova».

Также Ш. Гацкан уточняет, что будет выполнять свои предвыборные обещания, но с командой Партии социалистов он этого сделать не сможет.

О какой смелости идёт речь? Какие инициативы может выдать Канду, кроме кражи миллиарда и рейдерских атак на банки? А Р. Главан, кроме закрытия 16 лабораторий из 26 и многочисленных преступных схем в медицине, ничем более не отличилась. Про Е. Граур, Е. Грецу, В. Чеботаря и так далее и писать противно. Эти люди замешаны в схемах, приватизациях, грабительских тендерах. Заявляем со всей ответственностью: Pro Moldova – классическая организованная преступная группировка и ничего более. Там нет ни одного депутата, который бы не был замешан во взятках, крупных откатах, грабеже и схемах. И с ними Гацкан собрался бороться за интересы граждан и страны, особенно в социальной сфере? Да ещё будучи в оппозиции? И какой вменяемый гражданин поверит в это?!

Заявляем со всей ответственностью: Pro Moldova – классическая организованная преступная группировка и ничего более. Там нет ни одного депутата, который бы не был замешан во взятках, крупных откатах, грабеже и схемах. И с ними Гацкан собрался бороться за интересы граждан и страны, особенно в социальной сфере? Да ещё будучи в оппозиции? И какой вменяемый гражданин поверит в это?!

Реакция ПСРМ

Выход Гацкана 30 июня произошёл не случайно. Почерк Плахотнюка виден был за версту. Писал текст профессио-нальный перебежчик и прислуга олигархов С. Сырбу. Он же привёз письмо в парламент.

30 июня был день рождения мэра И. Чебана и председателя фракции ПСРМ К. Фуркулицэ. Короче, такой вот подарочек. В этот же день состоялось заседание Совбеза РФ по проблемам стран СНГ. Также накануне в парламенте был зарегистрирован проект о создании комиссии по расследованию рейдерских атак на банки в 2010–2011 годах, а там торчат уши не только В. Плахотнюка, но и А. Канду. Поэтому для Плахотнюка важно было лишить ПСРМ парламентского большинства.

Безусловно, вытягивание депутата из парламентского большинства – невиданное в мире явление. Обычно происходит наоборот. Так тут Плахотнюк пошёл дальше, посягнув уже и на партию власти. При молчаливом одобрении послов, безусловно. В 2019 году они заявили, что не признают выход депутатов из партий, а сегодня молчат – значит одобряют и, возможно, помогают в этом.

По крайней мере до нас дошли слухи из кулуаров, что вначале послы требовали не заводить уголовных дел на М. Санду. Потом стали давить на Генпрокуратуру и НАЦ не трогать Канду и уголовников из Pro Moldova, несмотря на сотни уголовных дел, где они – главные фигуранты. И фото встреч послов с руководителями ГП и НАЦ даёт основание верить этому. Ни в одной стране мира такие встречи невозможны в принципе. По крайней мере посол РФ или Китая не может встретиться с генпрокурором США, ФРГ, Франции и т. д.

Безусловно, ПСРМ не могла стоять в стороне. Мандат Гацкана принадлежал не ему, а партии. Это была воля народа, который проголосовал за программу, символ ПСРМ, её обещания и лидеров. И эту волю народа нужно было любой ценой защитить.

Поэтому в тот же день депутаты ПСРМ позвонили Гацкану. Тот предложил встретиться у моста в районе Телецентра. Вы удивитесь, но он был с охранниками. Похоже, это были охранники Партии ШОР. При личном разговоре он обещал прийти в парламент на второй же день и сложить мандат.

1 июля он так и сделал. По словам президента, Гацкан ранее утверждал, что ему предложили €500 тыс., но он отказался их брать. Тогда почему вышел сейчас? Ответ на поверхности – он был до полусмерти запуган. По просьбе Гацкана ему дали госохрану. В тот же день он покинул страну, уехав в Румынию вместе с семьёй.

Истерика Pro Moldova

Узнав, что Ш. Гацкан заявил о сложении мандата, депутаты «ПРОдам Молдову» обезумели. Провели пресс-конференцию, объявили на весь мир, что Гацкана насильно держат в президентуре. Тут же фин В. Плахотнюка А. Канду созвал сторонников, пытаясь ворваться в здание. В.Чеботарь, депутат ОПГ Pro Moldova, пытаясь ворваться в здание президентуры, совершил нападение на сотрудников Госохраны при исполнении обязанностей. Согласно закону, это уголовное дело.

Весь день депутаты ОПГ Pro Moldova истерили на всех телеканалах про бандитский перехват Гацкана. Им подпевали депутаты из ППДП А. Нэстасе. В тот же день депутаты И. Мунтяну (ППДП), С. Литвиненко и Д. Алайба (ПДС) заявили, что Гацкан захвачен.

Кстати, сама ПДС официально не высказала такой позиции. Это была личная позиция данных депутатов. Интересно, кто их попросил? На каком основании они сделали эти заявления? Неужели на основании просьбы/заказа Плахотнюка?

В этой связи председатель фракции ПСРМ К. Фуркулицэ назвал этих депутатов консервами Плахотнюка, который ещё в 2019 году подбросил их в блок ACUM для продвижения своих интересов. Ранее президент назвал консервой депутата Ю. Реницэ, который был назначен Плахотнюком послом, а теперь вынужден отрабатывать, еженедельно выкладывая фейковые видео против И. Додона.

2 июля появилось видео с заявлением Ш. Гацкана. Он передал буквально следующее: «Меня не похитили. Чувствую себя хорошо. Добровольно отказался от мандата депутата. Прошу вас, не истерите. Я прохожу этап психоэмоциональной реабилитации. Желаю вам удачи, здоровья и рациональности во всём».

Однако тот факт, что Гацкан был в маске, вызвал шквал критики со стороны специально обученных граждан: «Почему он в маске? Его, наверное, избили!», «Почему глаза бегают? Наверное, ему угрожают автоматом!»

6 июля Ш. Гацкан вновь явился народу. На сей раз без маски. Попросил отозвать его обращение в Генпрокуратуру (ежу понятно, что его написал не он, а Серёжа Сырбу). Обещал вернуться, всё расставить на свои места. Подтверждает, что попросил госохрану. Понятно, что охрану просят не просто так, а из-за опасения за свою жизнь.

7 июля – румынская полиция заявила, что Гацкан не похищен!

Ой, чувствую, будет весело. И не только Канду, но и Нэстасе и Санду, которые подпевали бандитам из «ПРОдам Молдову», толкая чушь про похищения и прочее.

О политическом маразме

Вся история с Гацканом за версту попахивает ординарным маразмом. Причём маразмом нескольких уровней.

Маразм первого уровня. Парламент принимает декларацию об осуждении политического туризма. Голосуют все, включая перебежчиков из «ПРОдам Молдову».

Маразм второго уровня. На второй же день Е. Грецу, люто осудившая перебежчиков, феномен подкупа и шантажа депутатов, переходит в «ПРОдам Молдову». Через пару дней за ней следует Гацкан.

Маразм третьего уровня. «ПРОдам Молдову» обвиняет ПСРМ в том, что партия вернула собственного депутата, убедив его сдать мандат! ПДС, ППДП поддерживают ОПГ «ПРОдам Молдову», требуя, чтобы перебежчик вернулся в ряды мафии, а не ПСРМ.

Маразм четвёртого уровня. «ПРОдам Молдову» заявляет, что ПСРМ похитила собственного депутата и увезла его в Румынию. Видимо, с одобрения румынских спецслужб. Нэстасе срочно выезжает в Румынию, но молчит про Гацкана. А всё потому, что румыны подтвердили ему, что с Гацканом всё нормально. И стала бы ПСРМ увозить его в Румынию и ЕС – или всё-таки в СНГ? Тот факт, что он в Румынии, а не в России, не говорит ли о том, что с ним всё в порядке? В противном случае румынские спецслужбы тут же организовали бы «операцию по освобождению заложника», обвинив Додона во всех грехах на международном уровне.

Маразм пятого уровня. Нэстасе и ППДП, которые ранее осудили подкуп депутатов и перебежчиков, начинают открытые переговоры с ОПГ «ПРОдам Молдову», которая состоит на 100% из перебежчиков.

Богдан Цырдя,

политолог

P.S. Скоро мы увидим маразм шестого уровня. Фин В. Цопы – А. Нэстасе (Цопа был ограблен и осуждён Плахотнюком) создаст альянс с фином Плахотнюка – А. Канду, который фигурирует в отчёте парламентской комиссии как участник кражи миллиарда. Причём председателем комиссии был А. Слусарь, который сейчас призывает к переговорам с Канду…

Радует другое – оба будут в футболках с надписью Unde-i miliardul?