Невероятное зрелище: на озеро села Конгаз прилетела стая пеликанов (ВИДЕО)

Невероятное зрелище: на озеро села Конгаз прилетела стая пеликанов (ВИДЕО)

Птицы облюбовали водную гладь озера Конгаз. Сотни пеликанов попали в объектив камеры дрона. 

Каждый год весной на озёра юга страны прилетают тысячи перелетных птиц, занесенных в Красную книгу, и улетают поздней осенью, передаёт gagauzinfo.md. В их числе и пеликаны.

В Молдову прилетают два вида этой птицы — обыкновенный и кудрявый. Как правило, они собираются в отдаленной части водоемов и уже знают места, где могут прокормиться.

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