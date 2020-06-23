Невероятное зрелище: на озеро села Конгаз прилетела стая пеликанов (ВИДЕО)

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Птицы облюбовали водную гладь озера Конгаз. Сотни пеликанов попали в объектив камеры дрона.

Каждый год весной на озёра юга страны прилетают тысячи перелетных птиц, занесенных в Красную книгу, и улетают поздней осенью, передаёт gagauzinfo.md. В их числе и пеликаны.

В Молдову прилетают два вида этой птицы — обыкновенный и кудрявый. Как правило, они собираются в отдаленной части водоемов и уже знают места, где могут прокормиться.

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