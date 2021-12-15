Невероятно, но факт! Житель Комрата получил счёт за отопление на 5800 леев

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Первые квитанции за газ по новым ценам уже доходят до своих владельцев. Житель Комрата на днях получил счёт-фактуру на сумму 5 тысяч 852 лея.

Сумма указана с учетом компенсации. Без неё счёт к оплате превысил бы 6 тысяч 300 леев, сообщает gagauzinfo.md.

Как рассказал мужчина, у него частный дом. Отапливаются четыре комнаты. Раньше до таких сумм семья никогда не доходила, а за отопление платили по 2 тысячи леев. “Сейчас будем выживать”, сказал он.

Задолженностей, как уточнил владелец дома, у него нет, соответственно, на квитанции указана стоимость потребленного газа только за ноябрь.

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