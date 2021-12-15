Невероятно, но факт! Житель Комрата получил счёт за отопление на 5800 леев

Невероятно, но факт! Житель Комрата получил счёт за отопление на 5800 леев

Первые квитанции за газ по новым ценам уже доходят до своих владельцев. Житель Комрата на днях получил счёт-фактуру на сумму 5 тысяч 852 лея.

Сумма указана с учетом компенсации. Без неё счёт к оплате превысил бы 6 тысяч 300 леев, сообщает gagauzinfo.md.

Как рассказал мужчина, у него частный дом. Отапливаются четыре комнаты. Раньше до таких сумм семья никогда не доходила, а за отопление платили по 2 тысячи леев. “Сейчас будем выживать”, сказал он.

Задолженностей, как уточнил владелец дома, у него нет, соответственно, на квитанции указана стоимость потребленного газа только за ноябрь.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md