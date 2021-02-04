Невероятно! Гаврилицэ обеспечили госохраной за счёт налогоплательщиков

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Выдвинутая Майей Санду кандидатом в премьер-министры Наталья Гаврилицэ пользуется услугами Службы государственной охраны за счёт налогоплательщиков страны. Гаврилицэ заметили в сопровождении сотрудника ведомства, когда она входила в офис ПДС.

Как отмечает tv8.md, согласно Регламенту Службы госохраны, с момента подписания указа президентом кандидату сразу предоставляется весь “пакет” охраны и защиты. Впрочем, эксперты говорят, что подобное на их памяти происходит впервые, а охрана всегда предоставлялась госчиновникам только после их вступления в должность. Так произошло, например, и с Ионом Кику – государственная защита ему была обеспечена только после того, как он официально стал премьером.

Напомним, ранее Игорь Додон заявил, что фракция ПСРМ не будет голосовать за правительство Натальи Гаврилицэ. Не станут поддерживать её и ПДС, выдвинувшая Гаврилицэ кандидатом, ППДП и демократы.

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