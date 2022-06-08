Неутешительные прогнозы Всемирного банка: Экономику Молдовы ждёт рецессия

Неутешительные прогнозы Всемирного банка: Экономику Молдовы ждёт рецессия

Республика Молдова войдёт в рецессию со снижением на -0,4% по сравнению с ростом почти на 14% в прошлом году. Таковы прогнозы Всемирного банка для Global Economic Outlook.

В следующем году ожидается рост экономики Республики Молдова на 2,7 процента, а к 2024 году – на 4,2 процента.

В том же отчёте Всемирный банк прогнозирует +2,9% роста мировой экономики, что на 1,2 процентных пункта ниже, чем в апрельском докладе.

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