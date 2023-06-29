Неутешительная криминогенная статистика: каждое третье преступление совершают в столице

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Кишинёв возглавляет рейтинг административно-территориальных единиц, где совершается наибольшее количество преступлений. По данным Министерства внутренних дел, в 2018-2022 гг. каждое третье преступление приходилось на столицу.

Больше всего нарушений закона происходит в городах (60,8%). В Кишинёве зарегистрировано 31,3% преступлений. Далее следуют Бельцы (5,8%), Кагул (2,9%), Оргеев (2,8%) и Яловены (2,5%), пишет deschide.md.

Каждое шестое преступление относится к категории тяжких и особо тяжких (16,3%). За последние 5 лет произошло снижение количества особо тяжких (-35,2 %), тяжких (-40,4 %), менее тяжких (-13,7 %) и лёгких преступлений (-0,9 %). За указанный период почти каждое четвёртое правонарушение совершено в общественных местах (27,6%).

Из общего числа зарегистрированных преступлений в 104 случаях применялось огнестрельное оружие. В их числе – 23 случая хулиганства, 19 случаев умышленного причинения вреда здоровью и 6 убийств.

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