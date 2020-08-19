Неурожайный год

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О протестах владельцев сельхозугодий

Неблагоприятные погодные условия – засуха и проливные дожди с градом – лишили многих фермеров урожая зерновых. Чтобы хоть каким-то образом смягчить последствия, вызванные капризами погоды, властями было принято решение частично компенсировать понесённый аграриями ущерб.

Маловато будет

Исходя из имеющихся бюджетных возможностей, было решено выплатить каждому хозяйственнику, который подтвердит документально понесённые убытки, по 1080 леев за каждый гектар потерянного урожая. Однако размер компенсаций не устроил многих аграриев, и 11 августа фермеры из Лэпушны, Унген, Бессарабки, Чимишлии, Штефан Водэ и ряда других районов на своей технике вышли на акцию протеста. В последующие дни к ним присоединились сельхозпроизводители из других населённых пунктов.

Они выдвинули правительству ряд требований: 1) введение чрезвычайного положения в сельском хозяйстве для центрального и юго-восточного регионов РМ с выдачей сертификатов о форс-мажорных обстоятельствах, позволяющих фермерам переносить выплаты долгов; 2) освобождение на год от уплаты подоходного и земельного налогов и введение моратория на пени за просрочку по этим налогам; 3) изыскать финансовые ресурсы для покрытия затрат на закупку семенного материала озимой пшеницы минимум по 4 лея за кг для фермеров, оставшихся без семян; 4) компенсировать материальный ущерб, понесённый сельскохозяйственными предприятиями в результате сильного града, в размере не менее 50% от расчётных потерь.

В целом выделено 200 млн леев на частичное покрытие потерь по первой группе зерновых. В эти дни Минсельхоз и коллеги из местной публичной администрации оценивают потери по второй группе зерновых.

Чем богаты…

На одной из встреч с министром окружающей среды и сельского хозяйства Ионом Пержу аграрии требовали увеличить размер компенсаций до 3 тысяч леев за каждый гектар и настаивали на введении чрезвычайного положения в сельском хозяйстве. Глава Минсельхоза объяснял, что власти исходят из имеющихся в бюджете свободных финансовых средств, а введение режима чрезвычайного положения бессмысленно.

В свою очередь премьер-министр Ион Кику выступил с заявлением, отметив, что из-за отсутствия денег правительство не может выделить большие суммы на компенсацию потерь по пшенице, ячменю, рапсу. Он призвал фермеров подавать заявки, чтобы получить хотя бы то, что власти могут выделить.

– В Минсельхозе уже запустили процесс по выделению 200 млн леев на частичное покрытие потерь по первой группе зерновых, – отметил И. Кику. – В эти дни министерство и коллеги из местной публичной администрации оценивают потери по второй группе зерновых. Затем мы выступим с предложениями о помощи и этим аграриям.

И страх, и риск

В свою очередь депутат фракции ДПМ Николай Чубук, избранный председателем рабочей группы по сельскому хозяйству, созданной четырьмя парламентскими фракциями (ПСРМ, ДПМ, PAS и Платформа DA) для поиска решений поддержки аграриев в условиях засухи, сказал, что, обсудив проблему с представителями Торгово-промышленной палаты, выяснилось: в ситуации, когда не выработаны чёткие правила поддержки сельхозпроизводителей, введение чрезвычайного положения практически бесполезно.

Вместе с тем отмечается, что фермеры работают на свой страх и риск, не желая страховать урожай. Согласно статистике, сегодня лишь 10% хозяйств застраховали свою продукцию.

Сложившейся ситуацией пользуются некоторые оппозиционные партии, чтобы повысить свой рейтинг. По словам депутата фракции ПСРМ Григория Новака, «аграрии вправе выходить на митинги, но, к сожалению, они не всегда понимают, что их используют в политических целях, выдвигая трудновыполнимые требования».

– Почему фермеры не выступят с инициативой по поводу страхования своего урожая? Они хотят просто доить государство – и всё у них нормально, – заявил Г. Новак.

Анастасия Погодина

P.S. 15 августа премьер Кику встретился с группой аграриев. Сторонам удалось договориться по поводу действий, которые будут предприняты властью для поддержки сельхозпроизводителей. Обсудили суммы НДС, накопленные фермерами, реструктурирование кредитов и задолженностей перед госучреждениями за 12 месяцев за поставку техники. Договорились по поводу дальнейших шагов по реэшелонированию задолженностей перед финансовыми учреждениями и об упрощении положения о субсидировании. По словам И. Кику, общий язык был найден, потому что политика осталась за стенами зала, где шли переговоры.