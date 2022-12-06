Неуловимые тарифы

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Об очередном росте стоимости услуг электро- и водоснабжения

В Молдове уже четвёртый раз за последние несколько месяцев вырос тариф на электроэнергию, достигнув почти шести леев за 1 кВт/ч. Однако появилась надежда, что после возобновления с 4 декабря поставки электроэнергии Молдавской ГРЭС, цена на электричество несколько снизится.

Аргументов хватает

Как ответственные лица от власти и предупреждали, тариф на электроэнергию для конечного потребителя в очередной раз совершил ощутимый скачок. Не прошло и месяца, когда Национальное агентство по регулированию в энергетике утвердило цену за 1 кВт/ч в размере 4,77 лея для потребителей центра и юга страны, обслуживаемых компанией Premier Energy, как последовало ещё одно повышение на 1,14 лея – до 5,91 лея. Потребители АО Furnizarea energiei electrice Nord, платившие по 4,81 лея за 1 кВт/ч, теперь должны будут тратить на 79 банов больше на каждый киловатт – по 5,60 лея. Если раньше электричество дороже было для жителей севера страны, то сейчас тариф выше у потребителей Premier Energy. «Принимая во внимание долю импортируемой электроэнергии в общем объёме электроэнергии, поставленной двумя компаниями, и динамику цен, отмечается меньшее влияние на конечные цены поставки электроэнергии АО Furnizarea energiei electrice Nord по сравнению с ООО Premier Energy», – пояснили в НАРЭ.

У поставщиков и регулятора всегда имеются аргументы в пользу роста тарифа на электроэнергию. На этот раз в распространённом НАРЭ сообщении называются следующие причины: обострение энергетического кризиса в регионе, вызванное войной на Украине; разрушение украинской энергосистемы в результате российских ракетных ударов; полное прекращение подачи электроэнергии Кучурганской электростанцией (МГРЭС) из-за того, что «Газпром» сократил на 30% поставки природного газа в Республику Молдова; текущая нехватка свободных производителей, которые могли бы обеспечить нашу страну необходимым для потребления объёмом электроэнергии; ограниченное количество предложений и резкий рост тарифов на электроэнергию на европейских рынках.

Для потребителей компании Premier Energy тариф вырос с 4,77 до 5,91 лея/кВт/ч, а АО Furnizarea energiei electrice Nord – с 4,81 до 5,60 лея/кВт/ч.

Также в разъяснениях НАРЭ в оправдание повышения тарифа говорится, что в своих расчётах регулятор отталкивался от действующей методологии и исходил из нескольких факторов: роста расходов, связанных с оказанием услуг по передаче электроэнергии операторами распределительных систем; количественной оценки несоответствий, зафиксированных поставщиками в течение июня по расчётным ведомостям, представленным оператором транспортной системы; корректировкой индекса потребительских цен Республики Молдова в соответствии с прогнозом макроэкономических показателей.

Новые тарифы на электроэнергию вступили в силу со 2 декабря – в день, когда были опубликованы в «Официальном мониторе».

И вода дороже

Но для жителей муниципия Кишинёв это не единственное повышение за последнее время. Так, 25 ноября муниципальный совет Кишинёва большинством голосов утвердил проект решения, предусматривающий повышение тарифа на питьевую воду и канализацию для бытовых потребителей с 10,69 до 22,93 лея за 1 м³. Небытовые потребители будут платить по 26,58 лея за 1 м³.

Муниципальный законодательный орган повысил тариф на услугу, так как АО Apă-Canal Chişinău несёт большие потери из-за повысившихся цен на электроэнергию, а также это предусматривают соглашения о кредитовании с европейскими банками-инвесторами. Новые расценки вступили в силу сразу и будут действовать до момента принятия Национальным агентством по регулированию в энергетике окончательных тарифов.