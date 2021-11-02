Неукротимый ковид

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О низком проценте вакцинации и высокой заболеваемости COVID-19 в РМ

Эпидемиологическая ситуация на национальном и международном уровне всё больше усложняется. Режим чрезвычайного положения в области здравоохранения в Молдове продлён до 30 ноября. Растёт статистика смертности среди взрослых (до 50 человек в день) и количество инфицированных детей, в том числе новорождённых.

Угрожающая статистика

С марта 2020-го и до 25 октября текущего года в Республике Молдова было зарегистрировано 329 294 случая COVID-19, из которых 14 295 – активные.

Как заявила на еженедельной пресс-конференции 27 октября министр здравоохранения Алла Немеренко, число заболевших достигло уже 308 случаев на 100 тыс. населения, что на 16% больше, чем неделей раньше. Госпитализировано более 2,5 тыс. пациентов, что на 37% больше по сравнению с прошлым месяцем. На 100 тыс. населения приходится 70 госпитализированных больных ковидом, а это в 2,3 раза превышает лимит эпидемиологического порога, который составляет 30 человек на 100 тыс. населения.

Тревожит также и то, что растёт число пациентов с тяжёлыми формами заболевания, госпитализированных в отделения интенсивной терапии. По сравнению с сентябрём – на 66%.

Из общего числа активных случаев заболевания 70% инфицированных проходят лечение дома. Резко выросла смертность – до 6,9 случая на 100 тыс. населения, или на 156% по сравнению с сентябрём. В Молдове с начала пандемии зарегистрировано более 7,8 тыс. смертей от коронавируса, из которых 81% приходится на людей старше 60 лет. Только за октябрь наша страна потеряла 900 человек, не справившихся с коварным вирусом.

Мы рекомендуем третью дозу людям старше 18 лет – тем, которые были вакцинированы не менее шести месяцев назад. Через несколько дней начнём вакцинацию.

И без свадьбы не заживёт

По причине осложнения эпидемиологической ситуации из-за COVID-19 в Республике Молдова, в частности в муниципиях Кишинёв и Бельцы, из-за повышенного риска распространения и в дальнейшем инфекции, спровоцированной вирусом SARS-CoV-2, 26 октября Национальной комиссией по чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения было принято решение продлить режим чрезвычайного положения до 30 ноября. С 8 ноября запрещается организация и проведение частных мероприятий (свадеб, крестин, поминальных обедов и праздничных застолий). До 8 ноября организация вышеперечисленных частных мероприятий разрешена, но участвовать в них могут до 50 человек в помещении или не более 100 человек на открытом воздухе. При этом на каждого посетителя следует отвести минимум 2 м² площади и обязательно при предъявлении сертификата на COVID-19.

Доступ в социально-медицинские, реабилитационные, восстановительные или санаторно-курортные учреждения будет разрешён только на основании результата диагностического теста на COVID-19 независимо от статуса вакцинации (экспресс-тест Ag SARS-CoV-2, действительный 48 часов, или ПЦР-тест на COVID-19, сделанный в течение 72 часов).

Комиссия рекомендовала Министерству образования в населённых пунктах, входящих в красную зону, продлить осенние школьные каникулы в учебных заведениях до 7 ноября, что госведомство и сделало, тем самым вызвав огромное недовольство среди родителей и учителей.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Более 21 тыс. детей в РМ с начала пандемии были инфицированы COVID-19. 6% из них – это дети до года.

Третья доза

Национальная комиссия по чрезвычайной ситуации в области здравоохранения рекомендовала Минздраву к 1 декабря достичь 95% уровня вакцинации для следующих категорий работников первой линии, у которых есть высокий риск заражения из-за постоянного взаимодействия с гражданами: персонал государственных и частных медико-санитарных, социально-медицинских, реабилитационных, восстановительных и санаторно-курортных учреждений; работники центров размещения для детей, пожилых; сотрудники почтовых отделений, банков, которые непосредственно работают с клиентами; сотрудники структур, подчинённых МВД и Таможенной службе; работники центральной и местных органов власти, а также все те, кто по роду своей деятельности непосредственно взаимодействует с населением, сотрудники Агентства государственных услуг, водители/перевозчики авто/авиа/железнодорожного транспорта, таксисты; работники сектора HoReCa.

Спустя пару дней Минздрав принял решение о введении третьей дозы вакцины против коронавируса, в первую очередь, для категорий работников учреждений, находящихся на первой линии. По словам координатора кампании по вакцинации Нинель Ревенко, до принятия этого решения были проведены консультации со специалистами ВОЗ.

– Мы рекомендуем третью дозу людям старше 18 лет – тем, которые были вакцинированы не менее шести месяцев назад. Через несколько дней начнём вакцинацию, – заявила Н. Ревенко журналистам.

Международный эксперт в области общественного здравоохранения Алла Токарчук сказала, что вакцинация третьей дозой уже одобрена в США и в ЕС. Для ревакцинации советуют препараты Pfizer или Moderna. Об алгоритме прививания, исходя из вакцин, которые есть в наличии в Молдове, А. Токарчук даёт свои рекомендации, опираясь исключительно на официальные научные данные.

– Каков алгоритм вакцинации против ковида? Если человек не болел, ему рекомендуется любая двухдозная вакцина, кроме Pfizer, – отмечает эксперт. – Если болел до 26 августа 2021 года, тоже следует поставить две дозы вакцины, за исключением того же Pfizer. Если болел после 26 августа 2021 г., рекомендуется одна доза вакцины Johnson. Если после вакцинации (действительно для любой вакцины, в том числе Sputnik V) прошло больше, чем 180 дней, третью дозу рекомендуется сделать препаратом Pfizer. Детям до 12 лет рекомендуется вакцинация двумя дозами Pfizer. Если с момента болезни человека прошло больше 90, но меньше 180 дней (в период с 26 апреля по 26 октября), подойдёт Astra Zeneca с интервалом в 12 недель между дозами, что обеспечит более длительную защиту.

По словам А. Токарчук, этот алгоритм поможет более рационально использовать имеющиеся сейчас в наличии в Молдове вакцины. Pfizer для третьей дозы потребуется и для детей. А мы, взрослые, можем выбрать и другую вакцину.

Сегодня в стране проводится информационная кампания о необходимости вакцинироваться против ковида, так как общий процент получивших прививку – чуть больше 25%. А стабилизировать эпидемиологическую ситуацию можно лишь вакцинировав не менее 80% населения.

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С молоком матери

К сожалению, в этом сезоне коронавирус атакует и детские организмы. Распространяющийся штамм Delta намного опаснее, и количество заражённых детей тревожно растёт.

По словам министра здравоохранения, есть две категории граждан, за которыми врачи наблюдают и мониторят очень настойчиво, – это дети и беременные женщины.

– Детей госпитализируют в четыре медучреждения Молдовы – это Муниципальная детская инфекционная больница, Институт матери и ребёнка, Муниципальная детская больница имени Игнатенко и бельцкая больница, – перечислила А. Немеренко. – На 25 октября было госпитализировано около 170 детей во все четыре медучреждения. Почему положили в больницы так много детей, спросите вы? Потому что протокол предусматривает, что дети, независимо от состояния их здоровья, госпитализируются для более тщательного медицинского надзора и лечения.

В последнее время медики всё чаще говорят, что в числе инфицированных – новорождённые, заразившиеся от своих мам. Как стало известно «АиФ в Молдове», на конец октября в Институт матери и ребёнка из 28 госпитализированных детей с ковидом 16 – новорождённые. Есть даже интубированные малыши. Из 11 госпитализированных с младенцами матерей вакцинированы были только две.

С начала пандемии заболели ковидом более 1200 беременных женщин. В то время как многие дамы из этой категории панически боятся вакцинации в период развития плода, специалисты в области медицины утверждают: научно доказано, что прививка не влияет негативно на здоровье матери и плода, а, наоборот, защищает обоих.

По словам координатора кампании по вакцинации Нинель Ревенко, согласно рекомендациям врачей, женщины, ожидающие ребёнка, могут безбоязненно вакцинироваться в третьем триместре беременности. Кормящим матерям тоже не противопоказана прививка от коронавируса.

КСТАТИ

Штраф за забывчивость

Министерство внутренних дел предлагает внести поправки в Кодекс административных правонарушений и в закон об удостоверяющих личность документах. Согласно продвигаемым изменениям, граждане Молдовы обязаны всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность. За их отсутствие предлагается наказывать штрафом в размере от 6 до 12 у. е., или от 300 до 600 леев. Чтобы изменения вступили в силу, проект документа сначала должно рассмотреть и утвердить правительство, а затем и парламент.

Подготовила

Любовь Чегаровская