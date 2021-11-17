Неудовлетворительно: 80% граждан считают, что у правительства ПДС нет ни единого достижения за 100 дней

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Правительство Натальи Гаврилицы заслуживает оценку “1” или “2” за первые 100 дней своей деятельности. Так считают 22% жителей страны. “3-4” кабмину поставили 12%, а “5-6” – 24% граждан. 80% не смогли назвать ни единого достижения правительства за первые 100 дней. Таковы результаты последнего опроса общественного мнения.



23% оценили работу правительства на “7-8” и всего 10% на “9-10”.

Главное недовольство граждан связано с ростом цен – об этом заявили 14,6% опрошенных. 6,6% отметили, что кабмин не выполняет обещания, а 4,6% обвинили правительство в отсутствии каких-либо результатов.

58% граждан считают принятые за это время исполнительной властью решения плохими. Всего 7% придерживаются обратного мнения.

40% заявили, что ситуация в стране после прихода к власти правительства Гаврилицы ухудшилась, а 83% отметили, что положительных перемен для граждан нет. 94% считают, что кабмин виноват в повышении цен, 68% обвинили правительство в ухудшении экономической ситуации, а 67% – в том, что ПДС испортила отношения с Россией.

77% считают, что “хорошие времена” в Молдове так и не начались за эти 100 дней. В обратном уверены всего 20%.

“Социо-политический барометр” проводился компанией [imas] по заказу Public Media с 23 октября по 15 ноября. В исследовании приняли участие 893 респондента. Погрешность составляет +/-3%.

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