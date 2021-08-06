Неудачный обгон: водитель легковушки сбил мотоциклиста

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Накануне у моста через Днестр автомобиль Volkswagen Sharan столкнулся с мотоциклом “Ява”.

Водитель автомобиля решил пойти на обгон, но мотоциклиста не заметил, пишет novostipmr.com. Отброшенная ударом “Ява” врезалась в стоявший на остановке автобус.

В результате ДТП транспортные средства получили повреждения, водители не пострадали. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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