Неудачный обгон: машина с двумя детьми перевернулась в Бендерах

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За рулём «Мазды» была 37-летняя женщина, в салоне – её знакомый и двое детей 7 и 12 лет.

Проехав перекрёсток, автоледи пошла на обгон. Впереди ехали «Опель» и «Шкода». Неожиданно «Мазду» занесло: она зацепила другие авто, ударилась о бордюр и перевернулась.

Взрослые и дети из «Мазды» выбрались самостоятельно, никто не пострадал, пишет mvdpmr.org. По версии правоохранителей, у автоледи не хватило опыта для манёвра.

Обстоятельства выясняются.

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