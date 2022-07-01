Неудачно нырнул: молодой человек оказался в реанимации после купания в лимане

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19-летний парень обратился в травмпункт с жалобами на самочувствие. Молодой человек рассказал, что отдыхал на лимане в Днестровске, неудачно нырнул и ударился головой.

Во время рассказа парень потерял сознание. Его госпитализировали в реанимацию. В ходе обследования пациента медики диагностировали закрытый перелом шейного позвонка и ушиб спинного мозга.

Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства получения травм и свидетели происшествия, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Во избежание несчастных случаев настоятельно рекомендуется выбирать для купания пляжи, ежедневно охраняемые спасателями. Дно водоёмов в этих местах проверено водолазами и безопасно как для взрослых, так и для детей.

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