Неудачная рыбалка: автомобиль скатился в реку

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Инцидент произошел в селе Суклея.

На берегу Днестра рыбачил 27-летний мужчина. Свою Mazda он припарковал у обрывистого берега в трёх метрах от воды. Когда собирался уезжать домой, попытался завести машину, но съехал в реку.

За помощью автомобилист обратился в службу экстренного реагирования. Машину вытянули при помощи специальной техники на безопасный участок дороги, после чего мужчина продолжил путь самостоятельно.

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