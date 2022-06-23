Неудачная рыбалка: автомобиль скатился в реку

Неудачная рыбалка: автомобиль скатился в реку

Инцидент произошел в селе Суклея.

На берегу Днестра рыбачил 27-летний мужчина. Свою Mazda он припарковал у обрывистого берега в трёх метрах от воды. Когда собирался уезжать домой, попытался завести машину, но съехал в реку.

За помощью автомобилист обратился в службу экстренного реагирования. Машину вытянули при помощи специальной техники на безопасный участок дороги, после чего мужчина продолжил путь самостоятельно.

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