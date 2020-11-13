Неучтённый тираж и всего 21 бан за газету: Вартанян разоблачил новые махинации штаба Санду (ВИДЕО, ФОТО)

Избирательный штаб Майи Санду не отразил в отчётах о расходах на кампанию 200 тысяч напечатанных в поддержку данного кандидата газет. А, согласно данным, которые всё-таки были представлены в ЦИК, выходит, что стоимость одной газеты из числа напечатанных составила всего…21 бан! “Удивительные” факты обнаружил и раскрыл на пресс-конференции депутат ПСРМ Гайк Вартанян.
В связи с этим социалист задал 4 вопроса депутатам ПДС, поднявшим шум вокруг печати газет в поддержку Игоря Додона и не видящим “бревна в собственном глазу”:
1. Где неучтённый тираж в 400 тысяч газет? Или признайте, что все ваши обвинения были фейком, а вы ввели граждан в заблуждение, устроив беспредельную акцию.2. Кто понесет ответственность за два дня блокирования печати газеты в самый разгар избирательной кампании?3. Извинитесь ли вы перед гражданами?4. К кому из депутатов штаба Санду можно обратиться, чтобы они подсказали как получить цену в 21 бан за газету? Или может речь идёт о неучтенной наличке? Для уважаемой диаспоры, чтобы было понятнее, 21 бан – это 1 евроцент.
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