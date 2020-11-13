Неучтённый тираж и всего 21 бан за газету: Вартанян разоблачил новые махинации штаба Санду (ВИДЕО, ФОТО)

1. Где неучтённый тираж в 400 тысяч газет? Или признайте, что все ваши обвинения были фейком, а вы ввели граждан в заблуждение, устроив беспредельную акцию.

2. Кто понесет ответственность за два дня блокирования печати газеты в самый разгар избирательной кампании?

3. Извинитесь ли вы перед гражданами?

4. К кому из депутатов штаба Санду можно обратиться, чтобы они подсказали как получить цену в 21 бан за газету? Или может речь идёт о неучтенной наличке? Для уважаемой диаспоры, чтобы было понятнее, 21 бан – это 1 евроцент.