Нетрезвый водитель врезался в забор и скрылся с места ДТП

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В Григориополе 25-летний водитель Ford не убедился в безопасности манёвра при движении задним ходом и врезался в забор городского роллердрома. Автоинспекторов дожидаться не стал, с места аварии скрылся.

Однако уйти от ответственности мужчине не удалось. В ходе разбирательства выяснилось, что горожанин сел за руль пьяным и без водительских прав, пишет mvdpmr.org.

За оставление места ДТП и управление авто в состоянии опьянения мужчине грозит крупный штраф или арест до 15 суток.

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