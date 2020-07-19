Нетрезвый водитель врезался в опору ЛЭП: пострадали двое пассажиров

Нетрезвый водитель врезался в опору ЛЭП: пострадали двое пассажиров

Дорожно-транспортное происшествие произошло в селе Колбасна днём 17 июля. Управляя Toyota, 41-летний сельчанин не справился с управлением и совершил наезд на железобетонную опору ЛЭП.

В салоне авто, помимо водителя, находились женщина с ребёнком. С места происшествия 12-летнего пассажира увезли в больницу, пишет mvdpmr.org. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму. У пассажирки – ушибы и ссадины, водитель не пострадал.

По предварительной версии, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. По факту аварии проводится разбирательство.

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