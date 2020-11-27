Нетрезвый водитель устроил ДТП. Нарушителю грозит штраф и лишение прав

Нетрезвый водитель устроил ДТП. Нарушителю грозит штраф и лишение прав

Дорожно-транспортное происшествие произошло недалеко от села Калиновка Дубоссарского района.

Водитель автомобиля Opel не выбрал безопасный боковой интервал и врезался в Mitsubishi. В результате столкновения никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Как установили правоохранители, виновник аварии, 48-летний житель села Красный Виноградарь, находился в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудникам ДПС он пояснил: отмечал рождение внучки, выпил пару бокалов вина дома и отправился к родственникам – продолжать праздновать.

Нарушителю придётся ответить по закону. За управление в состоянии опьянения грозит административный штраф в размере до 3680 приднестровских рублей с лишением права управления автотранспортом сроком до 2-х лет.

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