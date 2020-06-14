Нетрезвый водитель снёс столб в Первомайске

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Водитель Nissan не справился с управлением и врезался в железобетонную электроопору.

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-центр МВД ПМР. Ему оказали медицинскую помощь: у пострадавшего были ушибы и ссадины.

За управление транспортным средством в нетрезвом состоянии нарушителю грозит штраф с лишением права управления автотранспортом сроком до 2 лет.

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