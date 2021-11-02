Нетрезвый водитель пытался сбежать от автоинспекторов

Нетрезвый водитель пытался сбежать от автоинспекторов

На одной из улиц Тирасполя правоохранители заметили автомобиль Suzuki. Инспекторы включили спецсигналы, чтобы водитель остановился, однако тот проигнорировал требование и продолжил движение. Преследование длилось недолго: вскоре 24-летний мужчина всё-таки притормозил.

От него пахло алкоголем. В салоне находились трое его друзей. Водителя доставили на медосвидетельствование, но он отказался пройти процедуру.

На имя нарушителя был составлен протокол. Ему грозит лишение водительских прав на срок до 2 лет и штраф.

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