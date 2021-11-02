Нетрезвый водитель пытался сбежать от автоинспекторов

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На одной из улиц Тирасполя правоохранители заметили автомобиль Suzuki. Инспекторы включили спецсигналы, чтобы водитель остановился, однако тот проигнорировал требование и продолжил движение. Преследование длилось недолго: вскоре 24-летний мужчина всё-таки притормозил.

От него пахло алкоголем. В салоне находились трое его друзей. Водителя доставили на медосвидетельствование, но он отказался пройти процедуру.

На имя нарушителя был составлен протокол. Ему грозит лишение водительских прав на срок до 2 лет и штраф.

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