Нетрезвый водитель не справился с управлением и совершил лобовое ДТП

Нетрезвый водитель не справился с управлением и совершил лобовое ДТП

Серьёзная авария произошла накануне в Григориополе. Водитель Nissan Primera не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с машиной этой же марки.

Согласно предварительной информации, 33-летний житель села Красная Горка сел за руль в состоянии опьянения. 60-летнего водителя встречного авто госпитализировали с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибом позвоночника.

Транспортные средства получили механические повреждения. Все обстоятельства ДТП будут установлены в ходе разбирательства.

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