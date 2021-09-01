Нетрезвый водитель мотоблока попал в ДТП и оказался в больнице

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Инцидент произошёл в Каменском районе. Водитель BMW решил пойти на обгон. В этот момент мужчина, ехавший за рулём мотоблока, повернул. Произошло столкновение.

Управлявший BMW 20-летний парень в аварии не пострадал, а 63-летнего водителя мотоблока доставили в реанимацию. По предварительной информации, пишет mvdpmr.org, он сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Обстоятельства аварии выясняются.

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