Нетрезвый сельчанин решил конфликт с приятелем ударом топора по голове

0

Инцидент произошёл в конце февраля в селе Ротар Каменского района. Двое горожан общались на улице со своей знакомой. К ним подошёл нетрезвый сосед, завязалась перебранка.

Сельчанин удалился, однако через некоторое время вернулся с топором. Обухом он нанёс одному из оппонентов два удара, после чего скрылся, пишет mvdpmr.org.

31-летний пострадавший заявил о случившемся в милицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении 40-летнего подозреваемого.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.