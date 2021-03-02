Нетрезвый сельчанин решил конфликт с приятелем ударом топора по голове

Нетрезвый сельчанин решил конфликт с приятелем ударом топора по голове

Инцидент произошёл в конце февраля в селе Ротар Каменского района. Двое горожан общались на улице со своей знакомой. К ним подошёл нетрезвый сосед, завязалась перебранка.

Сельчанин удалился, однако через некоторое время вернулся с топором. Обухом он нанёс одному из оппонентов два удара, после чего скрылся, пишет mvdpmr.org.

31-летний пострадавший заявил о случившемся в милицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении 40-летнего подозреваемого.

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