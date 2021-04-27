Нетрезвый сельчанин “обчистил” соседское авто

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Супруги из села Чобручи обнаружили, что из припаркованного во дворе “Жигули” пропали аккумулятор и магнитола. О случившемся сообщили в правоохранительные органы.

Участковым инспекторам понадобилось несколько часов на раскрытие преступления. Милиционеры установили, что кражу совершил 19-летний сосед потерпевших. Днём ранее он заходил в гости посмотреть машину. Ночью, будучи в состоянии алкогольного опьянения, проник на территорию чужого домовладения. Зачем украл, объяснить не смог.

По факту случившегося, пишет mvdpmr.org, возбуждено уголовное дело. Юноше может грозить до 5 лет лишения свободы.

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