Нетрезвый рыбничанин попал в ДТП и оказался в реанимации

Нетрезвый рыбничанин попал в ДТП и оказался в реанимации

Водитель ВАЗа не рассчитал траекторию движения после обгона и зацепил колесом обочину. Машину занесло на встречную полосу, где произошло столкновение с “Дачия”.

От 42-летнего мужчины, находившегося за рулём ВАЗа, исходил резкий запах алкоголя. С переломами рёбер, ключицы и лопатки он был госпитализирован в реанимацию, пишет mvdpmr.org.

Автоинспекторы проводят разбирательство по факту ДТП.

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