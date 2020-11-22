Нетрезвый подросток избил сельчанина: мужчина попал в больницу

Нетрезвый подросток избил сельчанина: мужчина попал в больницу

В милицию обратился 60-летний житель Незавертайловки. Сельчанин просил привлечь к ответственности 17-летнего обидчика.

Мужчина рассказал, что был в гостях у соседа. В ходе распития спиртного между заявителем и юношей произошёл конфликт. Гость завершил разговор дракой.

Избитый мужчина вернулся домой, пишет mvdpmr.org. На следующий день, почувствовав сильную боль, он обратился за медицинской помощью. У пострадавшего диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом пальца, множественные гематомы и ушибы.

По факту умышленного причинения вреда здоровью правоохранители проводят разбирательство.

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