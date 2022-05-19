Нетрезвый мужчина во время ссоры ударил супругу ножом

Нетрезвый мужчина во время ссоры ударил супругу ножом

В дежурную часть Дубоссарского РОВД из больницы поступило сообщение: в приёмное отделение доставлена 60-летняя женщина с ножевым ранением.

Правоохранители установили: супруги выпивали. Хозяин дома после застолья лёг спать, а после того как проснулся, решил поужинать. Услышав шум, женщина стала кричать на мужа. Мужчина держал нож. В какой-то момент жена приблизилась к нему и наткнулась на лезвие. Супруг сам позвонил в скорую помощь.

Пострадавшую госпитализировали и провели операцию. Врачи говорят, что её здоровью ничто не угрожает, пишет mvdpmr.org.

По факту случившегося проводится проверка.

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