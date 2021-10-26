Нетрезвый мужчина украл из магазина очки и угрожал охранникам (ВИДЕО)

Нетрезвый мужчина украл из магазина очки и угрожал охранникам (ВИДЕО)

35-летний мужчина и его приятельница украли со стойки магазина две пары очков. Инцидент произошёл на Ботанике.

Пара попыталась выйти из магазина незамеченной, однако злоумышленников остановила охрана. У мужчины изъяли украденные вещи, после чего подозреваемый достал нож и стал угрожать сотрудникам. На место происшествия вызвали полицию.

В инспекторате злоумышленник сознался в содеянном. Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

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