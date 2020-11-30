Нетрезвый мужчина попал под колёса автомобиля

Нетрезвый мужчина попал под колёса автомобиля

Авария произошла накануне вечером в селе Незавертайловка. 40-летний сельчанин переходил дорогу не по “зебре”. 

Водитель Volkswagen не заметил пешехода и совершил наезд, пишет пресс-служба МВД ПМР. Как пояснил мужчина, его ослепили фары встречного автомобиля.

Было установлено, что пешеход, который отделался испугом, находился в состоянии алкогольного опьянения, а водитель автомобиля был трезв. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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