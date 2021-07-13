Нетрезвый бендерчанин сорвался с этажа и разбился

Нетрезвый бендерчанин сорвался с этажа и разбился

В милицию о происшествии заявил сосед погибшего. Мужчина услышал какой-то грохот. Подойдя к окну, увидел лежавшего на земле человека.

Прибывшие на место ЧП врачи попытались реанимировать упавшего, но тщетно. От полученных травм мужчина скончался, пишет mvdpmr.org.

Погибшим оказался 44-летний бендерчанин. С балкона его квартиры на четвёртом этаже свисали связанные между собой простыни. Предположительно, находясь в состоянии опьянения, мужчина решил выйти из дома таким образом. Одна из простыней разорвалась, и он упал.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md