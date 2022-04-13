Нетрезвый бендерчанин хотел спрыгнуть с моста: мужчину спасли

Нетрезвый бендерчанин хотел спрыгнуть с моста: мужчину спасли

Поздно вечером дежурному экипажу ДПС Бендер водитель сообщил, что на перилах моста через Днестр сидит мужчина.

Милиционеры вызвали подкрепление и “скорую”. Сами направились к указанному месту.

Сидя на корточках, мужчина уже собирался спиной назад броситься вниз. Один из правоохранителей молниеносно отреагировал: схватил его за одежду. Подоспевшие спасатели помогли перетянуть человека через перила моста, пишет mvdpmr.org.

Мужчина был нетрезв. 33-летнего бендерчанина передали врачам скорой помощи.

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