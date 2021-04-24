Нетрезвый автолюбитель врезался в забор чужого дома

Нетрезвый автолюбитель врезался в забор чужого дома

ДТП произошло в Тирасполе. Водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и совершил наезд на железный забор жилого дома.

Как выяснилось, 45-летний тираспольчанин находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Он пояснил: выпил и решил поехать к другу, чтобы продолжить праздник.

Оказалось, пять лет назад мужчина уже был лишён права управления за такое же нарушение. По факту ДТП проводится разбирательство.

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