Нетрезвый автолюбитель врезался в забор чужого дома

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ДТП произошло в Тирасполе. Водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и совершил наезд на железный забор жилого дома.

Как выяснилось, 45-летний тираспольчанин находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Он пояснил: выпил и решил поехать к другу, чтобы продолжить праздник.

Оказалось, пять лет назад мужчина уже был лишён права управления за такое же нарушение. По факту ДТП проводится разбирательство.

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