Нетрезвого мужчину спасли от утопления в Вадул-луй-Водэ

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Сотрудники спасательной станции №1 в Вадул-луй-Водэ спасли 25-летнего мужчину от утопления. Инцидент произошёл накануне днём.

По словам спасателей, мужчина отдыхал на берегу реки в компании друзей. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он вошёл в воду и вскоре начал тонуть. Дежурившие на спасательной станции вытащили пострадавшего на берег и оказали необходимую помощь. Госпитализация мужчине не понадобилась.

В данной связи граждан предупреждают об опасности, которая может возникнуть из-за несоблюдения правил поведения на воде, в том числе купания в нетрезвом виде.

По данным ГИЧС, с начала года в водоёмах страны утонуло 17 человек, в том числе 3 несовершеннолетних.

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