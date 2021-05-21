Нетрезвая компания поколотила супругов-сельчан за замечание

Нетрезвая компания поколотила супругов-сельчан за замечание

К правоохранителям обратилась жительница Суклеи. Она сообщила, что вместе с мужем подверглась нападению двух неизвестных мужчин. Завязалась потасовка, в результате которой супругам были причинены телесные повреждения.

Как выяснилось, супруги по дороге домой увидели компанию граждан, распивавших спиртные напитки и попутно выяснявших между собой отношения.

Супруг заявительницы сделал им замечание и был избит, пишет mvdpmr.org. Досталось и жене, которая попыталась его защитить.

Нападавших задержали. Ими оказались двое ранее неоднократно судимых граждан. По факту хулиганства было возбуждено уголовное дело.

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