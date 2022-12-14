Нетрезвая бендерчанка в порыве ссоры набросилась с ножом на сожителя

Нетрезвая бендерчанка в порыве ссоры набросилась с ножом на сожителя

Врачи бендерской больницы сообщили в УВД о поступившем пациенте с ножевыми ранениями. У 45-летнего мужчины были колото-резаные раны на плече, бедре и грудной клетке.

Правоохранители приехали по месту жительства мужчины. В доме в алкогольном опьянении были 47-летняя сожительница пострадавшего и компания гостей.

Как было установлено, во время совместного распития спиртных напитков сожители поскандалили. От обиды и злости женщина схватила кухонный нож и нанесла возлюбленному несколько ударов. После сама вызвала “скорую”.

Представители закона разбираются во всех обстоятельствах произошедшего. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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