“Нет возможности”: власти не в состоянии компенсировать экономическим агентам рост тарифов

“Нет возможности”: власти не в состоянии компенсировать экономическим агентам рост тарифов

Власти Молдовы допускают, что из-за возросших в разы тарифов на коммунальные услуги многие экономические агенты могут разориться. Однако компенсировать им рост стоимости энергоресурсов руководство страны не может, так как не обладает необходимыми для этого средствами, дал понять в эфире передачи на частном телеканале министр финансов Думитру Будянский. 

– Ресурсы, которые мы располагаем, не позволяют нам внедрить такие программы, – сказал он. 

Ранее мы писали, что из-за отсутствия денег пенсии в новом году проиндексируют всего на 14,1%.

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