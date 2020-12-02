Нет воды: по каким адресам запланированы отключения

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По данным поставщика, в четверг без воды в кране останутся жители Дурлешт, проживающие по ул. Т. Владимиреску, 23-51, 16-40, в том числе в домах с дробями. Отключение запланировано с 09:00 до 15:00.

В столице с 09:00 до 19:00 будет прекращена подача воды на улицах Яловень, 68-102, 79-105, в том числе в домах с дробями, Сперанцей, П. Дыдык, Лермонтова и в переулке Лермонтова, пишет ipn.md.

С 09:00 до 15:00 будут проводиться работы в секторе Ботаника. Воды не будет на улицах Трандафирилор, 15/4, 35-37, в том числе с дробью, Куза-Водэ, 13/3, 13/5, 13/7, 13/8, Зелинского, 24, 26/1, 26/2, 36/4, 32-34, включая дробные дома. Временно воду отключат и на бульварах Дечебал, 82/3, Дачия, 7/2, 11/2, 11/3, 39, 40/1, 40/2, 40/3, 43, 49/3, 41, включая дробные дома.

С 09:00 до 20:00 будет остановлена подача воды на улицах Александру чел Бун, Кожокарилор, Т. Майореску, Армянской и О. Гога. До 11 декабря с 09:00 до 19:00 перебои возможны на улицах Колоница, Тырговиште, Избаш и Вадул-луй-Водэ.

После завершения работ оказание услуг водоснабжения будет возобновлено. Для получения дополнительной информации потребители могут обращаться по телефонам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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