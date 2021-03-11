“Нет, у нас не так”: что Хоган ответил Додону на вопрос о поведении Санду (ВИДЕО)

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Председатель ПСРМ открыто поинтересовался на вчерашней встрече у Дерека Хогана, почему США не осуждают нарушение Конституции со стороны Майи Санду. Додон также раскрыл детали диалога с американским дипломатом.

– Я сказал: “Единственное решение – диалог. Пойдите к той, которую вы так горячо поддерживаете, и скажите, что так не получится. Даже в США садятся за стол переговоров и ищут решения. А Майя Санду, которую Запад массово поддерживал на выборах, закрылась и не хочет ни с кем разговаривать. У вас, в США, тоже так?”. Он ответил: “Нет, у нас не так”. Я спросил: “А почему у нас, в Молдове, должно быть так?”, – рассказал Игорь Додон.

Председатель ПСРМ также отметил, что осенью 2019 года западные партнёры узнали из прессы о том, что Санду, будучи премьер-министром, решила назначить генерального прокурора путём взятия ответственности. Додон дал понять, что тогда это привело в недоумение послов.

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