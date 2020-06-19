Нет света: по каким адресам запланированы отключения

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По данным поставщика, в пятницу, 19 июня, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Фрумушика 1, 1A, B, V, G; 1/2, 3, 4, 4A, 6, 6A, 7, 8, 8/1, Мунчешть 29-45, 55-83, 999, 46, 56-82, Сф. Треиме 6, 7A – с 12:00 до 16:00.

Сектор Буюканы:

ул. Алба-Юлия 8/3, 10, 12, 14, А.-Теодорович 13, 15/1, 15/2, 15/3, 17, 19, И. Пеливан 11, 13, 13A, 15, 20 – с 09:10 до 17:00.

ул. Бисеричий 7-19, 18-34, пер. Бисеричий 2, 8, 3-39, Г. Кодряну 46-54, 59-89, Драгомирна 11-49, 26-68, Хумулешть 1, 3, Скитулуй 1-21, 2-32 – с 14:00 до 18:00.

Сектор Центр:

ул. Щусева 4-20, 30, 34, 5, 11, 23-35, Армянская 24, Букурешть 13-39, 14-18, 26, 42-50, 999, Болгарская 27, 31A, 32-34, 40-44, Тигина 12/1, 23-31, 9999 – с 10:00 до 15:00.

ул. Миорица 14, 12 – с 10:00 до 15:00.

Сектор Чеканы:

ул. И. Виеру 9, 7, 10, 11, 11/1, 11/3, 11/6, Мирча чел Бэтрын 23 – с 13:00 до 17:00.

ул. И. Виеру 13, 15, Мирча чел Бэтрын 9999 – с 09:00 до 13:00.

ул. А. Избаш 9-47, 4, 14-20, 32-38, Тырговиште 5-7, 6-8, 40-46, Вадул-луй-Водэ 155 – с 09:10 до 17:00.

ул. Алчедар 4, Арионешть 2, 2A, 6, Колоница 1-7, 2-4, 74-82, 108-190, 77-175, пер. Колоница 3, Х. Бужор 96, 78/1, 92/1, пер. М.-Спэтару 1, 5, 7, 9, Вадул-луй-Водэ 146, 162, 166, 178, 180 – с 09:10 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

ул. В. Бадиу 1-5, 12, Каля Орхеюлуй 91, 95 – с 09:00 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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