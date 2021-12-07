Нет предела беспределу

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О том, как «хорошие люди» расправляются с электоральными конкурентами

В минувшее воскресенье в Бельцах за 40 минут до открытия избирательных участков ЦИК своим решением отменила второй тур выборов мэра города. Многие политологи и эксперты сошлись во мнении, что случившееся – новый захват молдавского государства, но уже партией М. Санду – PAS.

Первый не пошёл

21 ноября во втором по величине городе Молдовы прошёл первый тур выборов мэра. По его итогам наибольшее количество голосов набрали кандидат от партии ШОР М. Таубер (47,93%) и независимый кандидат Н. Григоришин (20,93%). Эти два претендента должны были сразиться во втором туре 5 декабря в случае признания ЦИКом действительными результаты первого этапа голосования после проверки расходов партии на финансирование избирательной кампании. Однако этого не случилось, так как якобы были обнаружены некоторые нарушения.

1 декабря ЦИК собралась на заседание, где обсуждался и вопрос вывода М. Таубер из предвыборной гонки. Член Центризбиркома П. Постикэ мотивировал это намерение органа тем, что «есть обоснованные подозрения в использовании кандидатом Таубер незадекларированных финансовых источников в размере 152 тыс. леев в ходе избирательной кампании». Длившееся несколько часов заседание завершилось тем, что ЦИК направил в Бельцкий районный суд запрос отменить регистрацию М. Таубер для участия в выборах на должность мэра муниципия Бельцы. За это решение проголосовали 6 из 8 членов Центризбиркома.

Суд первой инстанции удовлетворил запрос ЦИК, а Апелляционная палата Бельц вынесла решение о снятии с выборов кандидатуры от партии ШОР за 40 минут до начала электорального процесса, когда уже были отпечатаны бюллетени, а избиратели собирались на участки для голосования. ЦИК приняла решение о «приостановлении второго тура» выборов мэра города Бельцы. А уже ближе к вечеру воскресенья, 5 декабря, стало известно, что и Высшая судебная палата, в которой адвокаты кандидата от партии ШОР обжаловали решение нижестоящей инстанции, оставила в силе вердикт АП Бельц. Сама М. Таубер убеждена, что её отстранение от участия в выборах произошло по личному указанию М. Санду.

В отличие от предыдущего захватчика Плахотнюка, PAS действует наглее, циничнее, грубее, безоглядно нарушает законы РМ и не скрывает своего нигилистического отношения к законодательству страны.

Под видом демократии

Не ангажированные властью политологи и эксперты фактически в один голос говорят, что произошёл очередной захват государства, но уже партией «Действие и солидарность». «Произошедшее сейчас со вторым туром выборов в Бельцах является новым подтверждением очередного захвата молдавского государства – на этот раз руководством PAS. При этом, в отличие от предыдущего захватчика Плахотнюка, PAS действует наглее, циничнее, грубее, безоглядно нарушает законы РМ и не скрывает своего нигилистического отношения к законодательству страны», – отметил директор Balcan-Centre Сергей Манастырлы.

Хотя у многих политиков и граждан Молдовы есть основания не симпатизировать кандидату от партии ШОР из-за того, что лидер этого политформирования обвиняется в причастности к краже миллиарда из молдавских банков, но сложившаяся ситуация, при которой М. Таубер стала жертвой расправы, вызывает обратную реакцию общества.

«Шоровского кандидата в мэры города Бельцы М. Таубер сейчас все поддерживают не из-за политических предпочтений или ангажированности. Если PAS сможет руками судей полностью отменить регистрацию Таубер на выборах, то возникнет прецедент, когда на следующих выборах у PAS будут возможности для устранения неугодных кандидатов. Речь идёт не только о местных выборах, но также о парламентских и президентских. PAS и их кукловоды через правоохранительную систему будут имитировать демократичные выборы в стране», – пишет автор Телеграм-канала «Антимайдан».

А экс-премьер-министр Ион Кику заявил: «Приходится бороться за свободу и демократию, защищая Таубер. Более извращённой власти эта страна не имела».

Анастасия Погодина