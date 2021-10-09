“Нет подорожаниям! Нет диктатуре!”: завтра в полдень перед президентурой пройдёт протест

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Принять участие в акции приглашаются все желающие.

– Если ты недоволен неконтролируемым ростом цен; если ты против резкого подорожания газа, электричества и отопления; если тебя не устраивает это «правительство родственников»; если ты против узурпации власти и захвата государства; если ты защищаешь права человека и осуждаешь незаконный арест генерального прокурора Александра Стояногло, приходи в воскресенье, 10 октября, в 12:00, к президентскому дворцу на гражданский протест под лозунгом «Нет подорожаниям! Нет диктатуре!», – говорится в послании организаторов.

Протест будет проходить без партийных флагов и лозунгов.

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