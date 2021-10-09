“Нет подорожаниям! Нет диктатуре!”: завтра в полдень перед президентурой пройдёт протест

“Нет подорожаниям! Нет диктатуре!”: завтра в полдень перед президентурой пройдёт протест

Принять участие в акции приглашаются все желающие. 

– Если ты недоволен неконтролируемым ростом цен; если ты против резкого подорожания газа, электричества и отопления; если тебя не устраивает это «правительство родственников»; если ты против узурпации власти и захвата государства; если ты защищаешь права человека и осуждаешь незаконный арест генерального прокурора Александра Стояногло, приходи в воскресенье, 10 октября, в 12:00, к президентскому дворцу на гражданский протест под лозунгом «Нет подорожаниям! Нет диктатуре!», – говорится в послании организаторов. 

Протест будет проходить без партийных флагов и лозунгов.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md