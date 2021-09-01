Нет электричества: где сегодня запланированы отключения

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что в среду, 1 сентября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

бул. Дечебал, 72, 72/2, 72/4, 72/6, ул. Н. Зелинского, 26/3, 28/2-28/6, 28/3-28/7, 30, 30/4B, 30/1-30/3, 30/2-30/4, 32/4-32/6, 32/5-32/7 – с 13:00 до 17:30.

Сектор Центр:

ул. Александру чел Бун, 144/1, И. Заикин, 2-8, 14, Сфатул Цэрий, 69, Св. Андрей, 17-31, 22-30, 36, Св. Илие, 70/1 – с 09:15 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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