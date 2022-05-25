“Нет диктатуре!”: Социалисты возобновили акции протеста (ВИДЕО)

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Члены и сторонники ПСРМ вновь собрались сегодня перед зданием Парламента РМ. Социалисты проводят акцию протеста против репрессий в отношении Игоря Додона.

Выступающие говорят о том, что власть ПДС намеренно ведёт население страны к обнищанию, но чтобы прикрыть свои преступления против народа и страны, борется с оппозицией. Люди больше не хотят мириться с некомпетентностью чиновников и беззаконием.

Протестующие требуют прекратить политическое преследование ПСРМ и почётного председателя партии Игоря Додона, призывают граждан объединиться против диктатуры «хороших людей», продающих страну иностранцам.

Протестующие скандируют: “Нет диктатуре!”, “Требуем справедливого правосудия!”, “Позор!”, “Молдова!”, “Свободу!”.

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