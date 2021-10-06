Нет диктатуре! Блок коммунистов и социалистов зовёт граждан на общереспубликанский беспартийный протест (ВИДЕО)

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Все на национальный протест! Блок коммунистов и социалистов зовёт граждан в это воскресенье, 10 октября, на общереспубликанский митинг за права и свободы граждан. К участию в мероприятии, которое пройдёт без партийных флагов и лозунгов, приглашаются все желающие.

– Мы предлагаем провести в это воскресенье массовый протест в центре столицы без партийных флагов, на котором всё общество, граждане, различные политические деятели и гражданские активисты будут иметь доступ к микрофону и смогут свободно обозначить свою позицию. Мы хотим, чтобы Молдова стала поистине правовым государством, мы хотим чистой политической борьбы, соблюдения цивилизованных норм и стандартов, – сказал на пресс-конференции депутат Блока коммунистов и социалистов Влад Батрынча.

Он отметил, что представители БКС свяжутся с рядом политических лидеров и предложат им присоединиться к национальному протесту без партийных флагов и лозунгов.

– В воскресенье мы проведём протестное мероприятие за права, свободы, демократию, за возможность публично высказывать своё мнение. Почему Стояногло взяли за 5 минут до пресс-конференции? В Молдове уже были такие случаи, когда люди не доживали до пресс-конференций, не доходили до них, но госпожа Санду и партия власти обещали совершенно другие вещи, – добавил он.

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