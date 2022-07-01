“Нет беспределу!”: перед зданием парламента проходит акция протеста

Члены и сторонники Партии социалистов проводят в эти минуты акцию протеста перед зданием парламента. Граждане требуют остановить социальный геноцид и настаивают на отставке руководства Молдовы в полном составе.

Люди скандируют: “Нет беспределу!”, “В отставку!”, “Молдова!”.

– Сегодня Молдова стоит перед лицом жестоких испытаний. Простой гражданин брошен на произвол судьбы. Закрываются университеты, молодёжь вынуждена уезжать из страны. Мы втянуты в большую геополитическую игру и рискуем потерять государственность. Нынешнее правительство делает это осознанно. Мы просим: если вы не можете сделать хорошо для этой страны, хотя бы не вредите, не делайте ещё хуже людям. Остановитесь, если вы некомпетентны – признайте это, и дайте дорогу тем, кто знает, как принимать решения, брать на себя ответственность и развивать Молдову, – отметил депутат ПСРМ Петру Бурдужа.

– У меня такое ощущение, что скоро наши власти начнут заниматься йогой и медитацией. Я недавно слушал высказывания госпожи Гаврилицы и просто ужаснулся. Это одновременно и смешно, и настолько грустно, что хочется плакать. Людям нечего есть, а она говорит: “Мы не заботимся о сиюминутных вещах, мы думаем о вечном”, – сказал председатель фракции ПСРМ в МСК Александр Одинцов.

– ПДС продаёт страну. Их дети учатся за границей, и сегодня они закрывают университеты, чтобы нашим детям негде было учиться, чтобы они уезжали собирать клубнику. Пенсионеров тоже обманули, зарплаты не подняли, как обещали, зато цены выросли в 5 раз. “Времурь буне” наступили, но только для власти, – подчеркнул депутат ПСРМ Адриан Лебединский.