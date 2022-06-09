Нестеровский: Убытки FEE NORD при назначенце ПДС составили 238 миллионов леев за 7 месяцев (ВИДЕО)

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Депутат БКС Александр Нестеровский потребовал заслушать на сегодняшнем заседании парламента директора Агентства публичной собственности Еуджена Козонак в связи с тем, что акционерное общество FEE Nord, занимающееся поставками электроэнергии на севере Молдовы, в котором главный акционер – государство, терпит огромные убытки.

– Убытки предприятия на сегодняшний день больше, чем собственный капитал, и больше, чем все оборотные средства предприятия, в связи с чем FEE Nord не может рассчитываться с кредиторами и несколько раз уже просило кредит у банков и получало отказ. При недавнем поднятии тарифа на электроэнергию на севере Молдовы и.о. гендиректора предприятия указал, что при его руководстве предприятие понесло потери за последние 7 месяцев более чем 238 млн леев. Это при том, что 2020 год предприятие закончило с прибылью 152 млн, а за 9 месяцев 2021 года прибыль составила 300 тыс. леев. Все эти тарифные отклонения были включены в тариф на электроэнергию, и каждый житель севера Молдовы будет платить за некомпетентность вашего руководства более 35 банов с каждым потребленным киловаттом электроэнергии, – сказал Нестеровский.

Он также отметил, что и.о. гендиректора FEE Nord ни одного дня не работал в сфере энергетики, осуществлял деятельность в различных НПО и в офисе ПДС в Бельцах и возглавил без конкурса важнейшее стратегическое предприятие в стране, что в итоге привело к убыткам в размере 238 млн леев, за что платит каждый житель 15 районов севера Молдовы.

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