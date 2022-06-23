Нестеровский: У зла и бедности в нашей стране есть имя – это PAS (ВИДЕО)

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«У каждой проблемы есть имя и фамилия. У зла и бедности в нашей стране тоже есть имя – PAS, поэтому решение проблем нужно начинать с них», – заявил во время выступления в парламенте по вопросу введения в стране чрезвычайного положения депутат-социалист Александр Нестеровский.

Он напомнил, что «уже почти год наша страна находится во власти «жёлтых». Из этого года 9 месяцев – это чрезвычайное положение». Никакого смысла в продлении ЧП сегодня нет, считает социалист.

Он отметил, что мотивируя продление чрезвычайного положения, власть снова говорит о беженцах и «Газпроме». Но кто виноват в высоких тарифах на газ в Молдове?

– Сегодня премьер от PAS приходит в парламент PAS после совещаний с президентом PAS и требует продления чрезвычайного положения – мол, сейчас правительство всё решит. А решать надо было в октябре! Вместо этого отправили ЛДПМ-овского «доминатора», который в итоге привёз молдаванам газ в пять-шесть раз дороже, – сказал Нестеровский.

Социалист напомнил, что президенты европейских стран лично решали вопрос поставок газа по минимальным ценам, в то время как молдавский президент утверждала, что это не её компетенция.

Говоря о проблеме беженцев, Александр Нестеровский отметил, что им, конечно, надо помогать, «но вас избирал народ Молдовы и в первую очередь мы должны заботиться о них. Один беженец – это примерно 500 леев в день, в то время как пенсионеры живут на 87 леев в день. Норма питания в детских садах – до 30 леев. Где забота о наших людях?».

Александр Нестеровский обратил внимание на то, что инфляция в Молдове практически в два раза выше, чем в воюющей Украине, поэтому отсылки к войне в этом вопросе также не оправданы.

– Чрезвычайное положение – это, по сути, обнуление любых ограничений для власти ради быстрого разрешения той или иной серьезной кризисной ситуации. Однако вместо решения проблем власть тушит пожар народными деньгами, а «из этой денежной реки ручеек уходит в карманы миллионеров из PAS, – отметил депутат.

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