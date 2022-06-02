Нестеровский: ПДС дала добро – 40% территории РМ будет под “надзором” иностранных военных с оружием (ВИДЕО)

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Депутат БКС Александр Нестеровский бьёт тревогу. По его словам, прямо сейчас в парламенте “правящее жёлтое большинство” пытается ратифицировать закон, который ставит под сомнение нейтральный статус Республики Молдова”.

– “Жёлтое большинство”, под видом защиты граждан нашей страны пытается наводнить Молдову милитаристическими силами иностранных государств! 1. В Молдове и ранее присутствовали иностранные подразделения, но сегодня ПДС пытается узаконить нахождение военных Frontex в Республике Молдова! 2. Согласно сегодняшнему закону ПДС, почти 40% страны будут находиться “под надзором” иностранных военных с оружием, которые полностью освобождаются от уголовной ответственности на территории РМ, то есть творить могут, что угодно! 3. Согласно статье 11 п.2 Конституции Республики Молдова, наша страна является нейтральным государством и не допускает нахождения иностранных военных формирований на нашей территории! Подобные действия уничтожают любые дальнейшие дискуссии о нейтральном статусе Республики Молдова!

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