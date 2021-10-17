Нестеровский: Мы должны вернуть страну. Выиграем в Бельцах – выиграем в Молдове! (ВИДЕО)

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Кандидат на пост примара северной столицы от Блока коммунистов и социалистов Александр Нестеровский намерен не на словах, а на деле модернизировать Бельцы, создать в муниципии достойные условия как для детей и молодёжи, так и для людей старшего поколения. Об этом он заявил, выступая на сегодняшнем митинге.

Нестеровский отметил, что Бельцы для него – смысл жизни, а потому он намерен направить все силы на процветание родного города.

– В нашем городе должны быть большие спортивные и детские комплексы, должны быть и будут хорошие дороги, рабочие места. Мы восстановим промышленность. Наши пенсионеры достойны уважаемой старости, и мы им это дадим! За нами – команда патриотов! Для меня Бельцы – не “ступень” в развитии. Я не хочу стать примаром, чтобы после стать депутатом или кем-то ещё. Для меня Бельцы – смысл жизни. За Бельцы мы болеем, мы будем стоять и, если надо, воевать. Мы должны вернуть страну. Выиграем в Бельцах – выиграем в Молдове! – подчеркнул Александр Нестеровский.

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